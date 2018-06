Harjumaal jäeti autolt löögi saanud karu teepervele surema

Hiljuti toimus sarnane õnnetus ka Järvamaal, kus emakaru sai autolt löögi ning võib tänaseni haavatuna Türi vallas Taikse, Tõrvaaugu ja Rassi kandis ringi liikuda. Eesti Jahimeeste Selts paneb liiklejatele südamele, et metsloomaga kokkupõrgetest tuleb teada anda ning looma ei tohiks abituna piinlema jätta. Kuna karudel on hetkel jooksuaeg, siis on neid tavapärasest rohkem näha ning kokkupuuted nendega on sagenenud.