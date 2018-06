Hädapalve loomapäästjatelt: metsloomaühing otsib linnupoegadele kasuvanemaid

Üheks selle nädala kurvemaks sündmuseks oli metsloomapäästjatele aga Haapsalu rannast leitud luige surm. Nõrk ja vedelikupuuduses lind toimetati arsti juurde, kus selgus, et tema kõhus olid metallitükid ning tegemist pliimürgitusega. Metall oleks tulnud eemaldada, ent linnu nõrk organism ei oleks anesteesiale vastu pidanud. Luige raskele seisundile tuginedes võeti vastu otsus lind eutaneerida, et ta piinadest vabastada.

Need näited on aga imeväike osa Eesti Metsloomaühingu igapäevatööst ja nüüd on vabatahtlikud jõudnud punkti, kus abi tuleb küsida heasoovlikelt inimestelt. Metsloomaühingu liikmete kodud on täis oravaid, siile, linnupoegi ja muid tegelasi, kuid ka nemad peavad magama, töötama ja oma perede eest hoolitsema.