Koera ja peremehe imepärane koostöö: mida kujutab endast koerasport agility?

Agilitys on kindlad reeglid selle kohta, kuidas ja kui kiiresti peab koer takistusi läbima. Eesmärk on arendada kiirust ja täpsust, et saavutada võimalikult puhas tulemus. Selleks, et parimat tulemust saavutada, ei piisa aga pelgalt treeningust.

Treeningust vaat et olulisemgi on terviklik suhe oma koeraga. Koer peab tundma, et tema inimene on hea ja õppida on tore. Kui tulemus ja poodiumikoht muutuvad kõige olulisemaks, võib agility olla nii koera kui ka koerajuhi jaoks suur stressiallikas ning tihti kannatab seeläbi ka suhe koeraga. Kui koer tajub inimese rahulolematust, on tal uusi oskusi raskem omandada ja sooritust korrektselt teha. Tulemused tulevad aga iseenesest, kui keskenduda võitmise asemel hoopis koostööle.

Vundamendi ehitamine algab juba kutsikana — peamine on võtta koeraga tegelemiseks aega ja tekitada koerale õpiharjumus. Kui oled kutsika-aja maha maganud, ära heida meelt — agilityga võib alustada ka täiskasvanud koeraga. Parimad agility-koerad tulevad suurepärasest koostööst oma inimesega: mängi koeraga, õpeta talle jõukohaseid trikke, jaga ülesanded väikesteks etappideks ja lase koeral tihti õnnestuda, kiites seda kõike vääriliselt.

Jälgi koera — kui koer on väsinud, lõpeta kohe. Kui koer õnnestub, premeeri teda ja lase tal enne uute ülesannete juurde asumist võidust rõõmu tunda. Igal koeral on erinevad motivaatorid, nagu näiteks toit, sikutamine, tagaajamine, müramine või ujumine. Leia üles just sinu koerale sobivad ja kasuta neid vastavalt sooritusele. Koera tuleks premeerida ka vaid soovi eest sinuga koos olla ja koos mõelda. Arvesta, et ka julgustav hääletoon on preemia.