Jahimehed hoiatavad: praegu võib metsas tavapärasest tihemini kohata karusid

«Hiljutise fotograafi rünnanud karu intsidendi ajendiks tundub olevat ootamatu kohtumine,» ütles EJSi president Margus Puust. «Välistatud pole ka see, et eemal võisid olla pojad, keda karu kaitses,» selgitas Puust ja lisas, et nagu oleks karu rünnanud sellepärast, et teda Eestis kütitakse ei vasta tõele.