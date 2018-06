Video: Paljassaare hoiuala hakkavad hooldama linnalehmad

Humala mõisast pärit veised võivad rõõmustada, sest suve veetmiseks on asukoht ideaalne. Hea isuga rohusööjad toodigi Paljassaarde selleks, et aidata kaasa sealse liigirikka rannaniidu taastamisele. Niidul puhuv meretuul ajab ära ka tüütud kärbsed.

Rannaniidud vajavad pidevat korrastamist ja seetõttu on veiste kohalolek vägagi teretulnud, sest see on niitude korrashoidmiseks kõige loomulikum ja tõhusam viis. Praegu toodi alaga tutvuma 11 mägiveist, kuid varsti liitub nendega ka teinegi kari. Veiste töö kestab septembri lõpuni ning sarnaseid projekte kavandatakse ka mujale Tallinna lähiümbrusesse.