Päevakäpp: hurmurpoiss Fabrizio röövib igaühe südame

«Oi, kui palju tähelepanu,» mõtles tõenäoliselt Fabrizio, kes oli alati olnud nähtamatu. Nüüd on kassipoiss selle tähelepanuga harjunud ning ajab turvakodus oma vahvaid kassiasju. Küll kohtab Fabriziot küsival ilmel krõbinakausi taga, siis jälle pehmes pesas õndsat und magamas. Enamasti on ta aga oma lemmikpesas südameid üle lugemas: eks ikka neid südameid, mis ta juba röövinud on. Fabrizio loodab väga, et õigepea on nende südamete hulgas ka päris tema inimese süda.