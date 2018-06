Tallinnas toimuva lemmikloomade rongkäiguga kogutakse abivajavatele loomadele annetusi

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liikme Geit Karurahu sõnul on Käpakäik üritus, mille eesmärk on näidata, et lemmikloom kuulub meie igapäevaellu. «Täiesti tavaline on näha loomaomanikke lemmikuga kohvikus, vabaõhuüritusel või mõnes muus avalikus kohas. Ilmestamaks seda normaalsust, korraldame Käpakäigu raames ka fotovõistluse, mille eesmärgiks on näidata lemmiklooma meie linnapildis,» lisas Karurahu.