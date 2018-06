Saatanlikud sõralised: saarlasi terroriseerivad aedu hävitavad hirved

Saarte Hääl kirjutab, et hirvede suurenenud arvukus on tekitanud probleemi Salme alevikus, kus majaomanike suurim mure on sarviliste söödud taimed ja rikutud aiad. Salmel elava Jaanus Reede sõnul on see kogu aleviku probleem. Hädas on mitmed, sest hirved ründavad isegi aleviku keskust. «Nii kui mõni lilleke nina maa seest välja pistab, nii ta nahka pannakse,» tõdes ta. Eriti meeldivad hirvedele tulbid. Kuid mitte ainult.