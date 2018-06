Loomaarst vastab: kas koerad teevad meelega pättusi?

Koer vajab juhti. Lisaks sellele, et koer juhile kuuletub ja tema tahtmist austab, tagab juht koerale kindluse ja turvatunde. Koer, kellele peremees juhiks ei ole, on stressis ning tihti tohutult närvesööv nii kodus kui jalutuskäikudel.

Kui koer on isepäine, peab inimene olema veel isepäisem. Koer ei ole väike inimene ja õpetamismetoodikate taga, mida koertetreenerid tänapäeval kasutavad, on terve teadus. Need võtavad arvesse koera psüühilist võimekust ning liigiomaseid instinkte. Leidke koertetreener või kuulekuskoolitaja, kellelt lubamatu käitumise osas individuaalset nõu küsida. Nii mõnigi koeraomanik on tarkust ja tuge saanud koerte käitumisele ning treenimisele keskenduvast populaarteaduslikust kirjandusest.