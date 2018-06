Video: vähk ohverdas kuumast supist pääsemiseks sõra

Hiinas on jõevähkide järele suur nõudlus ning neid serveerivad restoranid on külastajate seas ääretult populaarsed. Üheks põhjuseks arvatakse olevat asjaolu, et loomi süües on hea näost näkku suhelda: kuna nende kestad tuleb kinnaste abil maha koorida, ei vahi keegi sööjatest telefoniekraami.