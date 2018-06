Uskumatu vaatepilt: taksikoer paisus hingetorus oleva augu tõttu õhupalliks

Koer Trevori probleem ilmus üleöö — ühel hommikul avastas tema perenaine Fran Jennings, et Trevor oli paisunud kolm korda suuremaks ja meenutas elusat õhupalli. Murelik Jennings tormas koeraga veterinaari juurde, kus selgus, et looma hingetorru oli tekkinud imepisike auk. Kui Trevor hingas, liikus osa õhust läbi augu ja kogunes naha alla.

Koerale tehti operatsioon, mille käigus üleliigne õhk väljutati ja auk hingetorus suleti. Protseduuri teostanud veterinaar Michelle Coward nentis, et ta polnud mitte kunagi sellist juhtumit kohanud. «Trevori kehal polnud ühtegi välist vigastust ning seetõttu kahtlustasime me kohe, et tegu oli sisemise haavaga,» sõnas Coward. «Röntgenpildid näitasid, et üleliigne õhk oli ka tema südame paigast ära ajanud.»