Päevakäpp: haldjaliku Roberta silmis peitub ääretu tarkus

Milline on haldjalik Roberta? Oh, Roberta on hell ja ebamaine, aga kindlasti ka äärmiselt väärikas. Tema näost õhkub teadlikkust ja arukust. Sageli avastavad vabatahtlikud ennast Robertaga tõtt vaatamas, kui nurrik kõrgel pesas istub. Roberta silmad on nii rahulikud ja täis elutarkust, et sageli sooviksid nad, et karvapall oskaks rääkida. Milliseid tarkuseteri võiksime meie, inimesed, siis Robertalt õppida?