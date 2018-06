Päevakäpp: Liise on tõeline pai- ja sülekassi etalon

Liise on iseloomult üsna tagasihoidlik ja rahulik neiu. Kui ta soovib tähelepanu, siis tuleb ja hõõrub end su jalgade vastu kuni saab lõpuks oma ihaldatud paid kätte. Erilised lemmikkohad on tal kõrvade taga ja lõua all ja kui julged korraks käe ära võtta, lükkab ta oma pea sulle jälle pihku või paneb käpa käe peale, justkui öeldes: «Oota, sa pole veel lõpetanud!» Tal on omapärane nägu ja suuured silmad, millele on lausa võimatu ei öelda.