Nunnu vaatepilt: haruldane väike leemur peitis end ema kasukasse tukkuma

Nüüd on ema ja laps seltskonnas taas tagasi. Väikese leemuri sugu pole veel teada ning see loodetakse kinnitada lähinädalate jooksul. Emaste ja isaste kroonleemurite kasukamuster on erinev ning kui poeg veidi suuremaks sirgub, annab tema karvade värvus soost aimu.

Euroopa loomaaedades on kroonleemureid vaid umbes 80 ringis ning looduses elavad nad, nagu teisedki leemurlased, vaid Madagaskaril. Kroonleemurid on aga ohustatud alamliik ning seda küttimise ja leemurite elupaikade hävimise tõttu. Seetõttu on Euroopa loomaaiad koordineerinud aretusprogrammi, et populatsiooni suurendada.