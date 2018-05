Täbar olukord: koerake jäi peadpidi tuulutusavasse kinni

Koer Teagani perenaine avastas koju saabudes oma ääretuks üllatuseks, et tema koerake vaatas välja läbi majaseinas asuva ventilatsiooniava. Selgus, et koer oli kuidagi pääsenud vannitoas oleva kuivati taha, end sealsest seinast läbi närinud ja seejärel pea välja pistnud ning kinni jäänud.

Esialgu püüdis koera omanik olukorda lahendada ventilatsioonivõre lahti kruvimisega, ent see ei aidanud. Seejärel võttis naine pudeli õli ja määris kutsa pea ja kaela kokku, et teda välja tõmmata.

Ka see katse ebaõnnestus ning naine, kellel rohkem ideid polnud, läks elutuppa, et oma elukaaslasele helistada ja talle öelda, et koer on ikka veel kinni. Vaid mõni hetk hiljem kalpsas välja aga Teagan, kes oli suutnud end lõpuks siiski lahti vingerdada.