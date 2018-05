Kasuta võimalust, loomasõber! Tallinna loomaaeda saab homme sisse vaid ühe euroga

Lastekaitsepäeva aitavad loomaaias sisustada mitmed koostööpartnerid ja head abilised, kes viivad päeva jooksul läbi erinevaid tegevusi, õpetavad meisterdama ja pakuvad huvitavat meelelahutust. Näiteks on külas raamatukogubuss, saab osaleda õnneloosis, sõita poniga, mängida virtualreaalsuses ja lasta teha näomaalinguid. Kohal on ka Päästeamet ja Kiirabi ning kõneldakse tule- ja veeohutusest ja esmaabist. Elevandimaja ja troopikamaja on sel päeval suletud.