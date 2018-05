Tallinna Vanalinna Päevadel ootab loomasõpru näriliste töötuba

2017. aastal laekus ELS-le teated 19 pisilooma väärkohtlemisest. See number on miski, mille üle ei tasu uhke olla. Juba sel aastal on laekunud umbes 20 kaebust pisilooma pidamistingimuste või hülgamise kohta. Ühelt poolt peegeldab see inimeste teadlikkuse kasvu, kuid samas näitab, et loomade elutingimused vajavad jätkuvalt tugevat tähelepanu.