Hea teada: viis märki, et su kass võib olla haige

Iga haiguse parim ravi on kiire tegutsemine ning seetõttu peaks iga kassiomanik oskama ära tunda ohumärke, mis annavad alust aimata, et midagi on korrast ära.

Kui sa paned tähele, et su kassi suust tuleb halba lõhna, on selle põhjuseks tavaliselt mingi hamba- või igemehaigus. Sellise olukorra vältimiseks tuleks kassi juba pisikesest peale harjutada hammaste harjamisega spetsiaalselt kassidele mõeldud hambapasta abil. Halba hingeõhku võivad põhjustada ka diabeet, neeruhaigused või sinusiit. Seetõttu tuleks kass kindlasti kontrolli viia.

Kui su kass oma hädasid liivakastist väljaspool teeb, on probleemiallikaks tõenäoliselt kuseteede põletik või neerukivid. Need teevad kassile urineerimise ebameeldivaks ja valusaks ning ta hakkab liivakasti negatiivse enesetundega seostama. Arstlikku läbivaatust ei tohiks kindlasti tegemata jätta, sest probleemi ignoreerimine võib kassile maksta elu.

Kui su muidu lähedust armastav kass järsku enam ligi ei tiku või vastupidiselt iseseisev kass su külje alt lahkuda ei taha, on see märk, et ta võib olla haige. Ära lase end petta nurrumisel, sest kassid teevad seda ka siis, kui nad end halvasti tunnevad. Parem karta kui kahetseda — käik veterinaari juurde on parim valik.