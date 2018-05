Video: Tartu lillepotipart sai lõpuks kauaoodatud pojad

Eesti Metsloomaühingu Tartu piirkonnajuht Maarika Liivamäe käis pardimammat kontrollimas ning leppis kokku ka kõrvalasuva piljardikeskuse töötajatega, et nemad pardiemal samuti silma peal hoiaks. Liivamäe sõnul oli pardimamma instinkt pesa kaitsta nii suur, et see ületas kõik liigsest tähelepanust tingitud kõrvalnähud. Kuna pesa asus vahetult bussiootepaviljoni kõrval, sai part osaks nii inimeste heasoovlikkusest kui ka pahatahtlikkusest. Pesa ümberkolimine ei tulnud aga kõne alla, sest enamikul juhtudel jätab part sellisel juhul munad maha.