Huvitav teada: viis loomaliiki, kelle inimesed väljasuremisest päästnud on

Valge-orüks

FOTO: JAMAL NASRALLAH / AFP / Scanpix

Araabia poolsaarel elanud valge-orüks kuulutati looduses väljasurnuks 1972. aastal ning seda liigse küttimise tõttu. Liigi päästerõngaks olid aga maailma loomaaedades elavad isendid, kelle abil päästjad populatsiooni taastama hakkasid. 1980. aastaks oli loomi piisavalt, et luua metsikult elav kari ja nüüdseks elab neid looduses umbes 1000. Lisaks sellele on loomaaedades veel 6000-7000 orüksit ning seega on tegu ühe edukaima päästemissiooniga.

Prževalski hobune

FOTO: Xinhua / Xinhua/Sipa USA / Scanpix

Prževalski hobune on ka praegu väga ohustatud liik, ent 1966. aastaks olid need ulukhobused looduses täielikult hävinud. Kõik praegu eksisteerivad prževalski hobused põlvnevad üheksast esivanemast, kelle abil populatsiooni taastamist alustati. Üheksast loomast on nüüdseks saanud enam kui 2000 ning tasapisi see number kasvab.

Amuuri leopard

FOTO: Sebastien Bozon / AFP / Scanpix

Amuuri leopard on üks ohustatumaid kaslasi kogu maailmas. Kui 20. sajandi algul oli amuuri leopard Primorje lõunaosa tavaline asukas, siis ajapikku moodustus 3 isoleeritud asurkonda, millest lõpuks jäi alles vaid üks. Nüüdisajal elab Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea kokkupuutealal umbes poolsada isendit. Missiooniga amuuri leopard väljasuremisest päästa alustati 2007. aastal ning selleks kasutatakse loomaaedades elavaid leoparde. Võitlus pole veel läbi, ent selle aasta seisuga elab metsikult 103 looma. Kaasa on aidanud ka Tallinna loomaaed — amuuri leopard Darla on üles kasvatanud 12 kutsikat.

Valgepea-merikotkas

FOTO: JONATHAN HAYWARD / The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Valgepea-merikotkad on ühed maailma tuntuimatest rahvussümbolitest, ent ka paljud ameeriklased ei tea, et see uhke lind oli kord USA-s väljasuremise äärel. 18. sajandil oli riigi pinnal sadu tuhandeid linnupaare, ent 1950. aastateks oli see number kahanenud 412 peale. Kaitseseaduste abil hakkas nende arvukus siiski tõusma ning nüüdseks on valgepea-merikotkad ohuolukorra selja taha jätnud.

Küürvaal

FOTO: Steve Woods / SWNS.com / Steve Woods / SWNS.com / Scanpix