Südantsulatav galerii: Malaisias tutvustati uskumatult armast pandapoega

Emase kuid veel nimeta hiidpanda vanemad on Liang Liang ja Xing Xing, kes on Malaisias kümneaastase laenulepingu aluse 2014. aastast. Paaril sündis ka 2015. aastal järeltulija, kes eelmisel sügisel Pekingisse kolis.

Pandatalitajate sõnul on pandaplika korralikult kosunud ning kaalub praegu pea üheksa kilo. Loomaaia juhatus väitis lisaks, et Liang Liang ja Xing Xing purustasid maailmarekordi — nende kaks järeltulijat on loomuliku viljastamise abil kõige väiksema vahega sündinud hiidpandad.