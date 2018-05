Päevakäpp: endine kodukass Virsik sattus õnnetul kombel tänavale

Virsiku välimus sarnanes kodukassi omale ning loomaarsti juures sai see kinnituse, sest kassipoiss oli juba eelnevalt kastreeritud. Polnud siis ime, et Virsik lehevarjus niivõrd ehmunud oli — ta polnud kunagi varem niimoodi tänaval elama pidanud. Mismoodi Virsik tänavale sattus, kas ta oli eksinud või hüljatud, jääb ilmselt igaveseks teadmata. Seni ei ole keegi kassipoissi taga otsinud.

Nüüd on aga aeg minevik unustada ning pöörata Virsiku kuldkollane pilk tulevikku. Hädasti oleks vaja leida soe ja armastav päriskodu, kus kassipoiss oma elu lõpuni olla saaks. Virsik lubab kodus olla üks tõeliselt eeskujulik seltsiline, et sa saaksid kõigi ees kiidelda kui ideaalne on sinu uus parim sõber!