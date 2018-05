Ülim haruldus: Šotimaal nägid ilmavalgust põhjapõdrakaksikud

12-aastase Lulu järeltulijad nägid ilmavalgust 8. mail ning kuigi keskuses oli ka varem kaksikuid nähtud, olid nad alati sündinud surnult või surid ööpäeva jooksul. Seni on maailmas teadaolevalt veel ainult üks paar põhjapõtru, kes peale sündi ellu jäid. Loomad sündisid 2010. aastal Soomes.

«Kaksikud on põhjapõtrade hulgas haruldased, sest emade ülesanne on pojad kasvatada vastupidavaks,» sõnas keskuse esindaja veebilehele Mother Nature Network. «Kaksikud on sündides väiksemad ning nad ei pruugi talvekülmade saabumise ajaks piisavalt sirguda.»