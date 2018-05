Päevakäpp: Atirii armastab ääretult teisi kasse

Atirii ei ole tegelikkuses arg aga võõraid ta pelgab ja seetõttu on teda raske kellelegi näidata aga hoiukodu usub, et kuskil on tema jaoks keegi. Atiriile meeldivad väga teised kassid, suletutid ja pallid ja kõikvõimalikud asjad, millega on võimalik mängida. Talle meeldib magada inimeste kaisus ja olla koguaeg inimese lähedal ja seltskonnas, aga ta ei ole veel valmis end katsuda laskma.

Küll aga kui temal tuju on, siis paitab ta end vastu jalga ja lubab enda saba katsuda. No tegelikkuses kui vahel salaja ta tähele ei pane, siis saab talle ka teha mõne pai ja nurr läheb isegi lahti (tema arvab, et teine kass paistab teda). Ta on tegelikult väga suur nurruja — kaisus, mängides, süüa andes, temaga juttu rääkides on tal koguaeg nurr lahti. Samuti on ta ka häälekas süüa nõudes ja tähelepanu vajades, andes sellest selgesti teada.

Sobib väga teisele kassile seltsiks, kellega ta saaks mängida ja kes teda sotsialiseeriks (koos on ikka julgem) ja inimesele, kes annab talle veidikene aega harjuda. Atirii on kiibitud, vaktsineeritud, ta on saanud regulaarselt ussirohtu ning lähiajal saab ka steriliseeritud. Samuti oskab ta ilusti kasutada liivakasti ja söögi suhtes on leplik.