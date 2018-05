Päevakäpp: uje Pepper ei ole veel kellelegi silma jäänud

Pepper on ikka veel pisut uje, aga me usume, et kodusoojus paneks ta nurrumootori õige kiiresti käima. Kassipoiss on ju nii ilus ja hell, et pole vähimatki kahtlust — ta lisaks igale kodule õdusust ja soojust ning kindlasti harjuks ka teiste lemmikloomadega. Teiste kiisudega saab ta hästi läbi ja temast saab suurepärane kaaslane igale peremehele, kes hindab hellust ja armsust. Pepper on terve, vaktsineeritud, kastreeritud ja tal on oma pass. Ning Royal Canini kingipaki võtab ka uude koju kaasa.