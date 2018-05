Loomaarst vastab: kas kassidele võib anda vaid kuivtoitu?

«Kas kassidele piisab kuivtoidust või peab olema ka konserv? Kuidas kassi kuivtoitu sööma meelitada, kui ta sellest huvitatud ei ole?»

Vastab PetCity Rannamõisa loomakliiniku arst Maarja Roosileht:

Kuivtoidu sobivus kassile on vastuoluline teema. On seisukohti, mis kasside toitmist kuivtoiduga heaks ei kiida, põhjuseks valdava enamiku kuivtoitude suur süsivesikutesisaldus. On tõsi, et kasside looduslikus toidus on vaid 5% süsivesikuid, ülearused süsivesikud võivad teatud tingimustel olla ülekaalu ning diabeedi põhjustajaks.

Siiski ei ole ka mitte iga konservtoit lihapõhine — želeelaadsetesse toitudesse on sageli lisatud lihtsuhkruid, mis kuivtoidus sisalduvatest liitsüsivesikutest kehvemagi toimega. Tasakaalustatud kodutoidu valmistamine kassile ei ole lihtne ülesanne: uuringutes on ikka ja jälle leitud toitainete puudujääke toortoidu või lihtsalt kodus valmistatud lihapõhise toidu söötmisel kassile. Kvaliteetne kuivtoit on liha- või kalarikas, vitamiinide ning mineraalsooladega tasakaalustatud kassi eluetappi ja eluviisi arvesse võttes, rikastatud kassi erivajadusi silmas pidades tervist toetavalt, sobides ainsaks toiduks ilma konservtoitu lisaks pakkumata.

Teine probleem, mis vaid kuivtoiduga toites esile kerkida võib, on kasside puudulik janutunne — kass ei pruugi piisavalt juua vett. Looduslikus saagis on 75 protsenti vett, kuivtoidus aga umbes 10 protsenti. Konservtoitu sööv kass saab enamasti vajaliku veekoguse kätte konservtoidust, kuivtoidul kass võiks juua päevas 60 ml vett iga oma kehakaalu kilo kohta. Varjatud veepuudus kassi organismis on erinevate haiguste tekkeks riskitegur, seetõttu on soovitav kuivtoidul kasse vett jooma meelitada. Vesi olgu alati värske (kui just kass ei ole välja näidanud, et joob parema meelega seisnud vett), kassile võib aegajalt tilkuva kraani lahti jätta või muretseda kasside jootmiseks mõeldud purskkaev.

Kui kass sööb väga hea kvaliteedi ja koostisosadega kuivtoitu ning joob piisavalt vett, pole konservide lisamine menüüsse hädavajalik. Madalakvaliteediline kuivtoit konservist keelduvale kassile ei sobi ning on tegelikult ebasoovitav ka konservimaiale kassile.

Uutmoodi tekstuuriga toiduga harjuvad kassid harva. Harjutamiseks on soovitav ikka ja jälle kannatlikult näiteks käest kassile konservipalasid pakkuda. Aeg-ajalt tasub konserv panna kuivtoidupalade peale — kui kass kuivtoidu kättesaamiseks konservi ninaga eemale lükkab, saab lõhn ja maitse ikka harjumuspäraseks. Katsetada tuleks erinevate kvaliteetkonservidega: kui ei sobi pasteedikonsistents, võib olla edu želeelaadsete või hakitud liha sisaldavate toitudega ning vastupidi, erinev suhtumine võib olla kala-, kana-, veiseliha sisaldavatesse konservidesse.