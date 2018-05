Päevakäpp: nooruke kassiplika Lili on ideaalne kodukiisu

Kohe-kohe on ju kätte jõudmas kassipoegade «hooaeg» ning tema, umbes pooleaastase kassitüdruku, parim kassipojaiga on paljude meelest juba möödas. Lisaks sellele on ta mustvalge, aga iga päev sünnib siia maailma juurde kirjusid kassilapsi, kes huviliste tähelepanu endale tõmbavad. Nii heidetaksegi Lili sageli kõrvale.

Kasside Turvakodu vabatahtlikud arvavad aga, et just nüüd on õige aeg Liliga tutvust teha, sest Lili vanus on täpselt nii soodne teada saamaks, milline on tema tõeline iseloom ning missugune kassike temast kasvab. Vaid mõnekuuste kassilaste puhul on küllaltki keeruline aimata, milline siis täpselt tema iseloom on, sest nii nagu kasvab kassilapse keha, kasvab aja jooksul ka tema iseloom.

Lili on täpselt valmispakett — südamlik, õrn, paimaias, mänguhimuline. Kõige olulisem on aga see, et temas saavad kokku kaks poolt: kassipoeg ja väljapeetud iseloomuga väga tark kassitüdruk.