Päevakäpp: õnnetu Sass jäeti ihuüksi üürikorterisse

Sassi omanikud lahkusid üürikodust igaveseks ning jätsid Sassi saatuse hooleks. Õnneks tuli korteriomanik mõne päeva pärast oma korterit koristama ning avastas õnnetu Sassi. Vaatepilt oli muidugi kohutav — väljaheidete hunnikud olid mäekõrgused ning korter sodi ja prahti täis. See kõik viitas sellele, et ilmselt ei olnud Sass saanud head hoolitsust isegi siis mitte, kui tema omanik veel temaga oli.

Nüüd on Sass turvakodus ja äärmiselt õnnetu. Nii paljude kassidega koos olemine on tema jaoks väga šokeeriv ning Sass ei suuda üldse mõista, miks ta sellisesse olukorda on sattunud. Ta on ju niivõrd südamlik, hell ja armas kiisu, miks ta küll maha jäeti? Meie loodame, et juba täna leitakse Sassile armastav omanik, kes mõistab, mida tähendab vastutus ühe pisikese elusolendi ees ning lubab Sassi hoida ja hellitada igavesti.