Tasub kohale minna: Tallinnas saab peagi näha loomade rongkäiku

Käpakäiku korraldab Eesti Loomakaitse Selts (ELS) eesmärgiga näidata, et lemmikloom kuulub meie tänavapilti ja on osa meie igapäevaelust. «Väga tore on näha, et lemmiku kaasamine oma igapäevategevustesse on muutunud tavaliseks. Järjest enam näeb loomaomanikke lemmikuga kohvikus, vabaõhuüritusel või mõnes muus avalikus kohas,» kommenteeris ELS kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu.