Tõeliselt südantsoojendav: koer võttis enda hoole alla orvuks jäänud pardipojad

Fredi koduks on Mountfitchet Castle, vabaõhumuuseum, mis on modelleeritud normannide arhitektuuri põhjal. Üheksa pardikest avastasid möödunud neljapäeval muuseumi töötajad ning kui esialgu ei olnud nad kindlad, mida linnupoegadega teha, siis peagi tõttas appi kümneaastane Fred.

Pardikesed on oma uue isa täielikult omaks võtnud. Kui Fred tiiki ujuma läheb, teevad seda ka pardid ning ka muul ajal püsivad nad pidevalt koera sabas. «Me tõime pardid pärast nende leidmist varju ning Fred võttis nad koheselt oma tiiva alla,» naljatas muuseumi omanik Jeremy Goldsmith. «Nad magavad üheskoos Fredi asemel ja on näha, et nad jumaldavad üksteist.»