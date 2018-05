Video: uskumatu! Läänemeres eksleb hiiglaslik küürvaal

Maikuu keskel saabus teade, et Läänemerre on ära eksinud üks küürvaal, kes päästeti lahti kalavõrkudest. Nüüdseks on vaal Lotta jõudnud juba Venemaale, Viiburi linna kitsastesse lahesoppidesse, kust teda uuesti õigele teele püütakse juhtida.