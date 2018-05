Puukoolist ostetud hekitaimest avastati pesakond linnupoegi

«Puukoolid müüvad praegu hekitaimi. On kõrghooaeg. Ilmselt pole paljud meist tänaseni selle peale tulnudki, et on keegi, kes selle tegevuse läbi kannatada saab,» seisis Metsloomaühingu Facebooki tehtud postituses. «Pesas viis imetillukest poega, kes nokad laiali kisavad ja toitu ootavad. Mida teeksite teie kaunil õhtul kell 20.30, kui te sellises olukorras oleksite?»

Neil linnupoegadel vedas, kuid keegi ei tea, kui paljude linnukeste saatus õnnetu lõpuga on. Seetõttu paneb Eesti Metsloomaühing inimestele südamele, et olla tuleb tähelepanelik ja vastutustundlik — puukoolid peaks hekitaimed ümbritsema võrguga, et linnud neile ligi ei pääseks ning ostjad oma kauba põhjalikult läbi vaatama, et mõni linnuema oma poegadega seal peidus ei oleks.