Päevakäpp: lõvilakaga Sõbrake on uut algust aastaid oodanud

Nüüdseks on sellest ajast möödas juba kaks aastat ning Sõbrake on läbi teinud uskumatu muutuse. Kõhetust ja õnnetust kassipoisist on saanud kaunis lõvilakaga kiisu, kes sekundikski inimest üksi ei jäta. Ikka ja alati lippab südamlik Sõbrake inimese järel ning üritab pehmeid paitusi noolida. Kui saab veel kõik õhtud ja ööd inimese kaisus pikutada, on Sõbrake oma õnne tipul.

Sõbrake on Kasside Turvakodu hoole all olnud juba kaks aastat ning selle aja jooksul on ta pidanud elama mitmes hoiukodus. Sõbrake on aga niivõrd südamlik, et tema tahaks kohta, mis oleks püsiv. Ta tahaks päris oma kodu, kus teda hoitaks ja armastataks igavesti.