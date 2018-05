Venemaal mürgitatakse jalgpalli MM-i eel massiliselt koeri

MM-i ühest võõrustajalinnast Volgogradist pärinevatel videokaadritel on näha lumel lamavat tugevates krampides koera, keda ümbritsevad välja oksendatud vere laigud. Tihti söödetakse neile näljastele ja hädas olevatele koertele sisse surmavate kemikaalidega mürgitatud liha. Need, keda koerad olid usaldanud, tulevad hommikul korjustele järele, viskavad need autodele ja viivad prügina minema. Teised loomad aetakse «hävitussalkade» poolt kokku ja tapetakse. Kohalikke hävitajaid tasustatakse iga looma pealt.

«FIFA MM on üks maailma uhkemaid spordiüritusi, mille raames tuleks tähistada inspireerivat pühendumust ja suuri saavutusi. Selle asemel on kogu üritus varjutatud kodutute loomade jõhkrast tapmisest, et võõrustajalinn tunduks «puhtam»,» kommenteeris toimuvat Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Birgit Nurmela. «Kodutute loomade tapmine on nii ebamoraalne kui ka ebaefektiivne. Me kutsume üles loomaarmastajaid üle kogu maailma alla kirjutama FIFA-le suunatud petitsioonile, et lõpetada sellised tapmised igaveseks.»