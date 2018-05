Sõnatuks võttev julmus: Lääne-Virumaalt leiti jõhkralt piinatud kass

«Raske on seda isegi kirja panna,» kirjeldas 19-aastane Vodolaztšenko. «Mõistus keeldub uskumast, et inimesed võivad süütule loomale nii teha.» Kass Mihkel jäi kohalikele inimestele silma, sest tal oli saba katki. Arvates, et loom oli auto alla jäänud, palusid tema päästjad Vodolaztšenkolt abi. Eelmisel reedel viidigi Mihkel kliinikusse, kust ta pidi pärast esmaabi saamist noormehe juurde kodusele ravile minema.

Esmasel ülevaatusel kliinikus selgus, et Mihkli saba on raske trauma tõttu viga saanud. Ristluu ja sabalülide omavaheline side oli pehmete kudede vigastuse tõttu kadunud ja saba murdunud. Sabaotsa koed olid juba nekrotiseerunud ning saba tuli amputeerida. Sellega oleks võinud lugu lõppeda ja Mihkel õnnelikult edasi elada, kuid kahjuks see nii ei olnud.

Õige pea said kliinikutöötajad aru, et kiisuga on midagi palju hullemat lahti. Ta ei olnud mitte auto alla jäänud, vaid teda oli jõhkralt piinatud ning tõenäoliselt sabast keerutatud. Selle tagajärjel on vigastatud ka ristluu ja kassil on närvikahjustus — ta ei suuda iseseisvalt väljaheiteid väljutada. Lisaks on teda kunagi tõenäoliselt jalaga löödud, kuna rinnakus on vana, juba kokku kasvanud murd. Kassi on ka õhupüssist tulistatud ja tema naha all on kuul, mis teda hetkel ei sega.

FOTO: Gabrieli Loomade Elu / Facebook

Sellele kõigele vaatamata usaldab Mihkel endiselt inimesi, nurrub kliinikutöötajatele ning sööb-joob isukalt. Hetkel on talle paigaldatud kateeter, et uriin väljuks, kuid ta vajab kallist neuroloogilist uuringut, et teha kindlaks, kas teda saab aidata. «Ma ei taha alla anda, kuni on kas või imetilluke võimalus, et ta saab lõpuks normaalset elu elada,» kirjutas Vodolaztšenko sotsiaalmeedias. «Ma ei tea, kas see on võimalik — saan teha vaid kõik endast oleneva ja palun seejuures teie abi.»

Kui sul on võimalik Mihkli senist ravi ja edasisi uuringuid toetada, saad seda teha pangaülekandega:

Gabriel Vodolaztšenko

SEB a/a EE601010011722508225