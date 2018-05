Imearmas video: pardiema viis oma pojad üle tee liiklusreegleid järgides

«Näha pardipoegi sebra ületamas oli uskumatult armas,» muljetas Pang. «Nad olid nii tillukesed, ent paistsid täpselt teadvat, mida nad tegema pidid. Mitte ükski neist ei astunud rivist välja, et ümbruskonda uudistada. Mul pole aimugi, kuidas nad õiges kohas teed ületama sattusid, aga võib-olla tõmbasid pardiema tähelepanu erksad valged jooned.»

Pang nentis, et inimesed peaksid neil partidelt liikluskäitumist õppima, sest ta näeb igapäevaselt, kuidas teised ülikoolilinnakus ringi liikuvad õpilased vaatamata tihedale liiklusele suvalistes kohtades teed ületavad. «Inimesed ei ole tihtilugu tähelepanelikud ning mitmed möödujad ei näinud ka nende läheduses kõndivaid parte,» sõnas noormees. «Aga samas pole see midagi uut — linnakus on parte külluses ning alles eile nägin ma munadest kooruvaid parditibusid.»