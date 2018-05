Päevakäpp: Sabina tahaks saavutada midagi märkimisväärset

Seni on leebe iseloomuga Sabina jäänud turvakodu külaliste jaoks varjatuks. Kassitirts ei ole üks nendest, kes tuleks iga huvilise jalgu hõõruma või inimese ette pikali visates ennast vibuks venitaks. Sabina on tasakaalukas ja hell, tema ootab vaikselt kraapimispuu kõige madalamal astmel ja loodab, et sina märkad teda. Märkad, et need rohelised silmad kutsuvad enda juurde ning tema pisikene soe süda igatseb armastust tunda.