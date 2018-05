Vahva video: surikaadipojad on tõelised väikesed väänikud

Nelikud olid seni uudishimulike pilkude eest peidus, ent nüüd on nende vanemad Huskie ja Beagle lubanud neil aedikut uudistama asuda. Väikeste surikaatide sugude kindlaks tegemine pole veel toimunud, ent kui need teada on, hakatakse vaagima nimevariante.

«Huskie ja Beagle on külastajate seas ääretult populaarsed ning meile valmistab palju rõõmu, et nad esmakordselt lapsevanemateks said,» sõnas talitaja Kirsten Wicks. «See on küll nende esimene pesakond, kuid nad on laste kasvatamisega imeliselt hakkama saanud ning moodustavad suurepäraselt töötava pere.»