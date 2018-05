Hea teada: kuidas kassid omavahel sõbrunema panna

Paljudes loomasõbralikes kodudes on kaks või enam lemmikut ning kahe kassi võtmine on hea mõte — kassid pakuvad üksteisele selts ja stimuleerivad teineteist nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Kahe omavahel võõra kassi korralik tutvustamine on aga ääretult tähtis, sest vastasel korral on konfliktid kerged tekkima ning sa pead hakkama kodu jagama kahe neljajalgsega, kes üksteist silmaotsaski ei salli.

Hoia kassid esialgu eraldi

Kui sinu koju tuleb uus kiisu, püüa talle võimaldada oma tuba kõige vajalikuga: pesa, liivakast, toit ja vesi, kraapimispuu ning mänguasjad. Samuti tee kindlaks, et teine kass sinna ei pääse.

Sellisel eraldamisel on mitu põhjust. Esiteks annab see eesolijale aega harjuda mõttega, et nüüd tuleb oma valdusi jagada teise liigikaaslasega. Uustulnukas saab aga rahulikult uue keskkonna ja sealsete lõhnadega tutvuda ilma, et keegi teda segaks. Lisaks sellele on tegu nö karantiiniga — sel ajal on parim teha kindlaks, kas su uus kass on puhas kõiksugu parasiitidest ja haigustekitajatest, mis teisele nurrujale üle võiks kanduda.

Harjuta kasse üksteise lõhnadega

Kasside lõhnataju juhib suurel määral nende käitumist ning seetõttu tuleks nad enne silmast-silma kohtumist tuttavaks teha üksteise lõhnaga. Selleks on kõige lihtsam viis kasutada pleede — lase kassidel nendel paar päeva magada ning seejärel vaheta nende asukohad, et neljajalgsed saaksid rahus võõra lõhnaga harjuda. Kui kassid uue lõhna vastu nähtavalt huvi tunnevad ja negatiivseid reaktsioone ei näita, saad plaanima hakata nende näost näkku tutvustamist.

Lase neil üksteist näha

Veel enne, kui sa nad vabalt üksteise juurde lased, anna kassidele võimalus teineteist näha ilma füüsilise kontaktita. Selleks on head aknaga uksed või võredega vaheseinad, mis kiisud eraldavad. Paku kassidele toitu, et nad üksteise juuresolekul sööma harjuksid ning vii selliseid kohtumisi läbi võimalikult tihti. Kui kassid mingit vaenulikkust ei ilmuta, on aeg ette võtta järgmine samm.

Lase uuel kassil avastada

Nüüd on aeg vahetada kohad: vana olija peab koos kõige vajalikuga aega veetma ühes ruumis ning uuele kassile tuleb võimaldada vabadus terves elamises ringi uudistada ja keskkonnaga harjuda. Selleks võiks varuda paar päeva, pärast mida võid nad esimest korda ühte ruumi kokku lasta. Hoia kohtumisel aga silm peal ning kui konfliktisugemed ilmuvad, eralda kassid teineteisest ja proovi hiljem uuesti. Pikapeale ei ole järelvalve enam vajalik ning kassid võivad vabalt ringi liikuda, kui sa kodus oled. Vähemalt esialgu tuleks nad siiski eraldi hoida, kui ühtegi inimest kohal ei ole.