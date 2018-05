Üle võlli: glamuurkoera ilurutiinile kulub rohkem, kui eestlased keskmiselt teenivad

Afganistani hurt nimega Battle omab lehvivaid lokke, mis teeks kadedaks iga tüdruku ning tema ilurutiin lööb silmad ette ka kõike näinud gurudele. Hiinas Pekingis elava koera peremees Kevin Chan ei hoia oma lemmiku kauni välimuse hoidmiseks raha kokku: ta on seni erinevatele ilutoodetele kulutanud üle 15 000 euro ning igakuiselt maksab ta umbes 1600 eurot, et oma koera uhke kasukas läikima lüüa.

Chan otsustas hooldussalongides käimise asemel ise käed külge lüüa ja nii veedab ta igal nädalal kuni kaheksa tundi koera sugedes ning on veendunud, et Battle on maailma ilusaim koer. «Ma olin Battle'i ilust lummatud kohe, kui teda esimest korda nägin,» sõnas Chan. «Ta on mu pereliige ja seetõttu ei tunne ma ennast halvasti, kui tema heaolu nimel raha kulutan.»

Viimase aasta ja kaheksa kuu jooksul on Chan oma koera karva igapäevaselt toitainerikka spreiga pihustanud ja seejärel põhjalikult kamminud. Lisaks sellele hakkas mees käima fotograafiatundides, et Battle tema fotodel modelliks olla saaks.

«Afganistani hurdad on sündinud supermodellid ja väljapaistvad tegelased,» nentis Chan. «Ma ütlen kõigile alati, et mina teda ei valinud — Battle valis minu ja seega on mu kohus pakkuda talle parimat võimalikku elu. Inimesed kiidavad Battle'i välimust ja tahavad temaga tihti pilti teha ning see on tõestuseks, et ma olen seni hästi hakkama saanud.»