Päeva armsaim galerii: Põhja prefektuuris hakkab tööle uus karvane korravalvur

Västriku Loomakliinik on eelnevatel aastatel kinkinud Põhja prefektuurile viis kutsikat, kellest on saanud teenistuskoerad.«Me näeme, kui hästi on kutsikad Politsei- ja Piirivalveametis hoitud ja kasvatatud,» ütles Västriku Loomakliiniku juhataja Jüri Kasper. «Koerad toovad oma tööga riigile kasu, see on meile väga oluline. Oleme saanud väga head tagasisidet kingitud koerte kohta ja nüüd on sellest saanud ka traditsioon. Ats on kingitus politseile, kuid see on ka meie kingitus riigile Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul.»