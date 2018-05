Päevakäpp: kolm pisikest väänikut vajavad kärmelt kodusid

Need kolm on justkui pisikesed rõõmupallid, kes tuppa astudes kõiki rõõmu ja südamesoojusega nakatavad. Nüüd on kassilapsed omandanud hoiukodus oma emmelt elementaarsed kassioskused — laitmatud lauakombed, viisakad liivakastikombed ning muidugi seiklushimulise ja riskialti hinge, mis pühendunult iga mängupalli ja suletutti lõpmatuseni taga võiks ajada. Puudu on veel vaid üks: päris oma kodu, kellele järgmised 15 aastat oma jäägitut armastust kinkida.