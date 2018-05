Päevakäpp: väärikas Armin jäi perenaise surma järel ihuüksi

Paljud pärijad ei tunne, et nende kohustuste hulka peaks kuuluma ka kalli omakse neljajalgsete edasise saatuse eest hoolitsemine. Just nii juhtus ka noore kassihärra Arminiga, kelle memm Pukast hooldekoju viidi. Mõnda aega käis Armin külas naabermaja kassidel ja sai sealt süüagi, kuni möödunud aasta oktoobris tuli varjupaigatee jalge alla võtta, et mitte päris tänavakassiks jääda.

Pesaleidjasse jõudis Armin alles äsja, tuli, sest pealinnas on ikka rohkem lootust uus kodu leida kui seal kaugel Läti piiri ääres. Armin on väga hella loomuga, pole pealetükkiv ja päris võõraid natuke pelgab. Aga see on pigem selline väärikas tagasihoidlikkus nagu ühele härrasmehele kohane. Kui juba tutvus sõlmitud ja tulija head kavatsused kahtlusteks põhjust ei anna, siis Armin on valmis lubama oma siidpehmet kohevat kasukat paitada ja kui ikka inimene päris omane, siis tuleb sülle ka ja lööb tänulikult nurru.

Olgem ausad, natuke tuleb ikka vaeva näha ka, et hüljatud noormehe usaldus võita! Ja kui oled sellega hakkma saanud, siis, usu mind, Armin tänu võlgu ei jää! Selle helehalli karva pehmus ei jää mitte millegi poolest alla kõige peenemale Hiina siidile.

Võib-olla oled just sina see, kes selle armsa umbes kaheaastase kiisu oma koju viib ja pakub talle taas kodusoojust, mis temalt ühel õnnetul päeval lihtsalt ära võeti? Armin on kiibistatud, vaktsineeritud, kastreeritud ja ka kõik parasiidid on tõrjutud. Kojuminekul saab Armin kaasa ka kingipaki Royal Caninilt.