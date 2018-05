Päevakäpp: maagiline Nyota on maailma nõiduslikeim kass

«Olen kuulnud, et inimeste juures peeti vanasti musti kasse halvaks endeks. Võtke teadmiseks, mina ei ole halb enne, mina olen hea enne. Ja kuigi kasukas on mul must, olen tegelikult valge maag. Õpetan kassidele võlutrikke, mille abil kiiremini koju saab. No näiteks: kuupaistelisel ööl nurru kolm korda köögi aknal, vehi kolm korda sabaga ja hüppa kolm korda laua peale ja maha. Te ei usu mind? Aga kuidas muidu siis näiteks ühel nädalavahetusel said kümme kassi korraga koju? Sellest saadik, kui mina siin tegutsen, kojuminevate kasside arv muudkui suureneb.