Surma ukselävelt kuninglikku perre: Meghan Markle'i koera lugu on kui muinasjutt

Doherty ei suutnud ei öelda ning tänu vabatahtlike võrgustikule jõudis Guy lõpuks Kentucky osariigist Kanadasse. Juba järgmisel päeval võttis Doherty Guy kaasa üritusele, kus inimestele tutvustati varjupaigakoeri. Samale üritusele sattus aga tol ajal Torontos filmimas olnud näitlejanna Meghan Markle, kes Guyd nähes koheselt otsustas, et see koer peab saama tema omaks.

Kuigi Guy on Doherty päästetud koerte hulgast kahtlemata tuntuim, on naise sõnul erilisi lugusid veelgi. Viimase seitsme aasta jooksul on tema organisatsioon päästnud üle 1600 koera, kellest osad on hakanud tööle vähituvastajatena, teised saanud emotsionaalseteks tugiloomadeks ning mitmed on pandud valvama USA-Kanada piiri.