Lemmikute lemmik: milliseid protseduure tehakse lemmikute spaas?

Küünte lõikus pole kõige meeldivam asi ja et koer sellega harjuks, peab seda tegema hakkama juba kutsikaeas. Hea mõte on sellel ajal kutsale pakkuda preemiat: kui üks küüs on lõigatud, saab koer selle eest maiust ning talle jääb positiivne mulje. Kui koer käpa maha paneb ning tema küüneots maad puudutab, on lõikamiseks absoluutselt viimane aeg.