Loomaarst vastab: miks koera karv kergelt lahti tuleb?

Lahtise karva põhjuseid võib olla mitmeid. Muuhulgas võib karvaajamist mõjutada parajasti käimas olev aastaaeg, kuid ka parasiidid, mittekvaliteetne toit ning haigused. Praegusel aastaajal on täiesti normaalne, et koerte karv on lahtisem. Soojade ilmade tulekuga «viskavad» koerad talvekarva maha, et asemele saaks kasvada uus ja õhem. Muretsema hakata tuleks aga siis, kui koeral hakkavad tekkima täiesti karvutud laigud. Sellel puhul võib tegu olla mõne nahahaigusega ning koheselt tuleks pöörduda kliinikusse.