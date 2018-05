Teadlased tegid kindlaks vanuse, mil koerad kõige armsamad on

Uuringu eestvedaja, Arizona osariigi ülikooli koerlastele spetsialiseeruva teaduslabori juhataja Clive Wynne sai inspiratsiooni puhkusereisilt. Mees peatus Bahama saartel ja sealse suure koerapopulatsiooni nägemine pani ta mõtlema, millises vanuses koerad inimeste jaoks atraktiivseimad on. Wynne lõi seejärel eksperimendi, et oma teooriaid testida.

«Tulemused olid täpselt sellised, nagu ma ootasin,» nentis Wynne. «Olemas on tõepoolest periood, mil koerad meie pilgu läbi armsaimad on ning see jääb nende kutsikapõlve, täpsemalt aega, mil nende emad imetamise lõpetavad.» Wynne'i sõnul on põhjuseks asjaolu, et emapiimast võõrutatud kutsikad hakkavad rohkem tuginema oma peremeestele ning moodustavad nendega emotsionaalsed sidemed.