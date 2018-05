Hea teada: kuidas oma kassi veetarbimist suurendada

Vedelikupuudus toob endaga kaasa erinevaid terviseprobleeme ning see võib sinu kassi tervist rängalt laastada. Kui sa kahtled, et sinu nurruv sõber piisavalt vett ei joo, tasuks võimalik dehüdratsioon kõigepealt kindlaks teha. Lihtsaim moodus selleks on kontrollida kassi nahka — see peab olema elastne ning kui sa märkad kuivust ja naha ketendamist, on üsnagi tõenäoline, et loom peab rohkem vett jooma.

Pane välja rohkem veenõusid

Kassile mitme veeallika pakkumine on hea mõte ning see kehtib eriti siis, kui sinu peres on rohkem kui üks neljajalgne. Kõik veenõud peaks olema kodu erinevates kohtades, et joomine kassile võimalikult mugavaks teha. Kassid on ka valivad loomad ning võib juhtuda, et mõni kauss neile lihtsalt ei meeldi ning nad keelduvad sellest joomast. Testi erinevaid anumaid, et näha, milline kassile hästi sobib ja milline talle üldse peale ei lähe.

Paku kassile vedelikurikast toitu

Mõni kass on tõeline krõbinasõltlane ning neid on kahtlemata mugavam kasutada, sest erinevalt pehmest kassitoidust püsivad krõbinad kauem värskena. Kassi veetarbimist on aga kõige lihtsam tõsta justnimelt toidu kaudu ning seetõttu tuleks talle pehmeid kassitoite pakkuda võimalikult tihti. Ka siin tuleb ette mõningast eksperimenteerimist: mõned kassid jumaldavad näiteks kanalihast tehtud palakesi, ent teised ei võta neid suu sissegi.

Proovi erinevaid veetüüpe