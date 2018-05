Vahva video: vaata, kuidas Rapla politseikoer end kuumal suvepäeval jahutab

Jerry-Lee tuli PPAsse 2016. aasta detsembris Soomest. Koer teab, kui tähtis on politseikoera töö, kuid see ei takista teda ka täiel rinnal elu nautimast — ta armastab mängida palli ning ajada kadunud asjade jälgi ning nagu näha, on temast saamas ka tõeline internetistaar.